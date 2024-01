Palworld: l'update v0.1.1.0 per Xbox Series X|S e PC Windows Store risolve bug e non solo

Poche ore fa Pocketpair ha pubblicato l'aggiornamento v0.1.1.0 di Palworld per le versioni Xbox Series X|S, Xbox One e PC del Microsoft Store, dunque esclusa quella di Steam, che stando ai pochi dettagli offerti dallo studio risolve numerosi bug, inclusi alcuni problemi relativi al sonoro.

Nel momento in cui scriviamo Pocketpair non ha diramato delle note ufficiali che specificano quali modifiche sono state effettivamente fatte al gioco, ma l'idea è che le correzioni siano mirate ad avvicinare le versioni del Microsoft Store a quella Steam, dato che non sono alla pari al momento.

Stando al portale game8.co, l'aggiornamento, oltre a risolvere bug e problemi audio, avrebbe cambiato il nome di diversi elementi all'interno del gioco in modo che siano identici a quelli della versione Steam. Su Reddit, inoltre, viene segnalato che la lista dei potenziamenti tecnologici è stata modificata, ad esempio ora la Statua del potere è un elemento sbloccabile al livello 6 e non più una tecnologia antica.

Per il resto rimangono ancora delle differenze importanti tra la versione Steam di Palworld e quella PC del Microsoft Store. Dopo aver avviato quest'ultima versione tramite Game Pass, possiamo confermare ad esempio che manca ancora il pulsante dedicato per chiudere l'applicazione, il DLSS e il multiplayer a 32 giocatori.