Baldo: The Guardian Owls è disponibile anche su PS5: ecco il prezzo

Naps Team ha pubblicato una versione per PlayStation 5 del GDR d'azione Baldo: The Guardian Owls. Può essere acquistato tramite il PlayStation Store al prezzo di 24,99 euro, ovvero la cifra standard del gioco.

Ricordiamo che Baldo: The Guardian Owls è stato pubblicato per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC via Steam e GOG e Apple Arcade il 27 agosto 2021. L'aggiornamento finale del gioco, che ha aggiunto un ultimo capitolo ambientato alla fine della storia principale, è stato distribuito il 9 ottobre 2023.