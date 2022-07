Baldo: The Guardian Owls: molti critici stanno rivalutando il gioco dopo l'ultimo maxi aggiornamento

Baldo: The Guardian Owls non è stato accolto benissimo, soprattutto a livello internazionale, ma recentemente in molti lo stanno rivalutando, in particolare dopo il recente, maxi aggiornamento che ha introdotto moltissimi cambiamenti.

Parliamo di una patch gratuita che mostra quanto il team di sviluppo, NAPS Team, abbia dato ascolto alle critiche e abbia lavorato per rendere il gioco più vicino a quelle che erano le aspettative dei giocatori, pur senza fargli perdere la sua personalità.

Così ora è stata aggiunta una nuova avventura di diverse ore, è stata sistemata la mappa del mondo, ora molto più chiara, è stato aggiornato il sistema di combattimento, sono stati aggiunti dei nuovi puzzle e rivisti alcuni dei vecchi, sono stati introdotti dei nuovi dungeon, è stata migliorata la mappa dei dungeon, è stata aggiunta la cosiddetta modalità assistita, sono state riviste alcune quest in modo da eliminare i momenti morti e molto altro ancora.

I cambiamenti sono così tanti e profondi che ad esempio il canale YouTube SwitchUp, che aveva stroncato con una certa ferocia la versione originale del gioco, ha pubblicato un nuova video recensione, chiamata "La resurrezione di Baldo su Nintendo Switch", in cui il giudizio è completamente mutato e in cui vengono elencate tutte le novità.