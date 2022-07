Giochi in uscita a luglio 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Luglio 2022 è un mese particolarmente importante per Nintendo Switch, ma ci sono diverse uscite di grande spessore anche per le altre piattaforme: ecco le migliori.

Nintendo Switch punta a vivere il mese di luglio 2022 da protagonista, grazie al debutto di giochi come Xenoblade Chronicles 3 e l'interessante remaster di Live A Live, senza dimenticare le promettenti atmosfere di Digimon Survive, in uscita però anche su PC, PS4 e Xbox One. A proposito delle altre piattaforme, potremo affrontare le emozionanti gare del campionato di Formula Uno con F1 22, sperimentare le peculiari atmosfere del puzzle game Monument Valley, seguire le tragiche vicende dei protagonisti di As Dusk Falls e infine metterci al comando di un simpatico gatto randagio alle prese con una decadente metropoli cyberpunk in Stray.

F1 22 F1 22, una fase di gara In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 1 luglio La nuova edizione del gioco di guida su licenza ufficiale FIA conferma le tante qualità dell'impianto che Codemasters ha messo a punto nel corso degli anni, e che si rivela anche stavolta capace di esprimere al meglio l'esperienza simcade che a ogni stagione coinvolge ed entusiasma tantissimi appassionati di Formula Uno. F1 22 non ripropone purtroppo la modalità narrativa Breaking Point, ma include tutti gli eventi dell'ultimo campionato, le opzioni veloci classiche e una doppia carriera, focalizzata sul pilota o sulla scuderia: una dotazione in grado di garantire contenuti sufficienti a intrattenere anche i fan più sfegatati del motorsport per eccellenza, sebbene la struttura cominci a sentire un po' il peso degli anni. La recensione di F1 22.

Monument Valley 1 e 2 Monument Valley 2, uno degli scenari In uscita su PC il 12 luglio Particolarmente conosciuta in ambito mobile, la serie di Monument Valley ha riscosso un grande successo grazie al suo peculiare stile grafico e a una direzione artistica molto suggestiva, che ci catapulta in un mondo chiaramente ispirato alle opere di Escher, fatto di architetture impossibili che si intrecciano e che dovremo "spostare", giocando con la prospettiva per creare dei passaggi. Nel primo capitolo il nostro intervento servirà a facilitare il percorso di una principessa, mentre in Monument Valley 2 dovremo effettuare le medesime operazioni per aiutare una madre e sua figlia a raggiungere di volta in volta l'uscita, nell'ambito di una narrazione più articolata. In entrambi i casi il risultato è un'esperienza peculiare, suggestiva, breve ma intensa.

As Dusk Falls As Dusk Falls, due dei personaggi del gioco In uscita su PC, XSX e XOne il 19 luglio As Dusk Falls è un'avventura ambientata in una piccola città dell'Arizona, in cui seguiremo le vicende di due famiglie attraverso un periodo temporale di diversi anni, con la possibilità di compiere scelte che potrebbero cambiare il destino dei personaggi, modificando lo sviluppo degli eventi e conducendoci verso uno dei possibili finali del gioco. Da soli o in cooperativa per un massimo di otto partecipanti, ci troveremo a vivere una storia di ampio respiro, che si dipana attraverso l'equivalente di due libri e ci conduce attraverso situazioni drammatiche, con i protagonisti determinati a sfuggire a un destino apparentemente spietato e già scritto. Ci riusciranno? Ne abbiamo parlato nell'anteprima di As Dusk Falls.

Stray Stray, uno degli scenari che avremo modo di esplorare In uscita su PC, PS5 e PS4 il 19 luglio Sullo sfondo di una metropoli futuristica e dalle atmosfere cyberpunk, un piccolo gatto randagio si ritrova protagonista di una coinvolgente avventura: è questo l'incipit di Stray, il promettente titolo prodotto da Annapurna a cui "piace vincere facile", vista la grande passione per i felini che quotidianamente viene espressa da milioni di persone sui social e non. Entrato in contatto con alcuni abitanti di Kowloon, cyborg dal corpo metallico ma dall'animo umano, il gatto che avremo modo di controllare nel gioco dovrà esplorare in lungo e in largo l'affascinante scenario e portare a termine una serie di incarichi, risolvendo enigmi e guardandosi dall'attacco di piccole ma insidiose forme di vita, gli Zurk. Ulteriori dettagli nella nostra anteprima di Stray.

Live A Live Live A Live, una fase di combattimento In uscita su NSW il 22 luglio Pubblicato su Super Famicom nel 1994 ma distribuito soltanto in Giappone, Live A Live approda finalmente anche in occidente con un'elaborata remaster che traduce la grafica originale nello stile HD-2D tanto apprezzato dagli appassionati di jRPG per raccontarci l'emozionante storia di otto differenti personaggi, ognuno appartenente a un'epoca diversa. Potremo seguire le loro vicende nell'ordine che preferiamo, esplorando la preistoria, il periodo della Cina Imperiale, il medioevo occidentale e quello giapponese, il selvaggio west, il presente e due tipi di futuro, più vicino e più distante, affrontando in tutti i casi avversari sempre più forti attraverso un sistema di combattimento a turni dal grande spessore strategico.

Digimon Survive Digimon Survive, il protagonista Takuma Momozuka In uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 29 luglio Prodotto da Bandai Namco per celebrare il ventesimo anniversario dell'anime, Digimon Survive ci coinvolge in un'inedita avventura in cui alcuni studenti in gita, capitanati da Takuma Momozuka, si ritrovano misteriosamente proiettati in un mondo misterioso e pieno di insidie. Per fortuna al loro fianco ci sono i Digimon, che li aiuteranno a superare gli ostacoli lungo il cammino nel tentativo di tornare a casa. Forte di un solido sistema di combattimento a turni che si alterna a spettacolari sequenze in stile cartone animato, il gioco può contare su di un comparto narrativo tutt'altro che banale, anzi dai risvolti drammatici, con situazioni in cui dovremo prendere scelte difficili che potrebbero determinare lo svolgersi degli eventi e il destino dei personaggi. Volete saperne di più? Ecco l'anteprima di Digimon Survive.