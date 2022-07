PlayStation PC: nuove assunzioni mirano a portare più giochi sulla piattaforma

Sony sta cercando di espandere la sua divisione PlayStation PC, ex PlayStation Mobile, così da portare più giochi sulla piattaforma, che evidentemente si sta rivelando molto lucrativa. Chissà che in futuro non si arrivi ai lanci contemporanei PC / PS5.

PlayStation si sta espandendo sempre di più su PC

Per farlo sta assumendo nuovo personale. In particolare sta cercando un director of product management per la sede di PlayStation San Diego, che si occuperò di dirigere il dipartimento "PlayStation PC Games Experiences", cercando nuovo staff, controllando lo sviluppo dei giochi e collaborando gli altri gruppi di Sony Interactive Entertainment.

Il candidato ideale deve avere almeno 10 anni di esperienza nel campo e una profonda conoscenza dell'industria dei videogiochi, soprattutto in ambito PC, cross play e cloud/mobile. Altre abilità ricercate sono un'eccellente comunicazione analitica e abilità interpersonali.

Insomma, per essere selezionato dovrà dimostrare di avere una grande passione e di voler portare i giochi PlayStation ai giocatori PC di tutto il mondo.

Ormai la strategia di Sony di espansione in ambito PC è chiara a tutti e viene negata solo da pochi nostalgici. Tra le nuove uscite previste e già annunciate spiccano Marvel's Spider-Man Remastered e Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Tra i giochi già lanciati con grande successo ci sono invece Horizon Zero Dawn Complete Edition, Days Gone e God of War.