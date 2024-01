Palworld: su Xbox e PC Windows Store è peggio che su Steam, Pocketpair dà la colpa a Microsoft

Palworld è disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, ma stranamente la versione venduta tramite lo store di Microsoft e inclusa nel Game Pass risulta inferiore a quella Steam, per via della mancanza di alcune funzionalità e correzioni. Stando a un portavoce di Pocketpair il motivo è che effettivamente queste versioni differenti e ciò sarebbe in parte dovuto al lento processo di certificazione di Microsoft.

La prima grande differenza è ovviamente che la versione Steam permette l'uso di server dedicati per giocare in mondi condivisi da fino un massimo di 32 giocatori, laddove le versioni Xbox e PC Windows Store hanno solo la co-op da 2 a 4 giocatori. Una differenza che lo studio ha giustificato affermando di avere le mani legate e di stare negoziando con Microsoft per risolvere il problema.

Si tratta dell'incongruenza sicuramente più grande, ma non è l'unica, dato che ad esempio la versione PC Windows Store non ha l'opzione per uscire dal gioco e in generale appare meno rifinita di quella disponibile su Steam.

Sul server Discord ufficiale di Palworld, il community manager ha imputato queste differenze al fatto che il processo di certificazione delle patch di Microsoft è molto più lento di quello di Steam, con la prima versione dunque che sta ricevendo aggiornamenti in ritardo.

"Siamo davvero alla mercé della certificazione qui. Stiamo disperatamente cercando di accelerare i tempi", ha detto Bucky, che successivamente ha aggiunto: "Su Steam l'hotfix è stato applicato 2 giorni fa. Su Xbox, è fermo nella coda di certificazione MS".