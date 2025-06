Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 mostra le maggiori novità in un trailer

Aniplex e Sega hanno pubblicato un nuovo trailer per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 che mostra in particolare le maggiori novità introdotte in questo secondo capitolo del picchiaduro sviluppato da CyberConnect2.

Le nuove caratteristiche riguardano soprattutto il sistema di combattimento, che presenta alcune novità interessanti in grado di evolvere il gameplay visto già nel primo capitolo, attraverso soluzioni che possono risultare stimolanti sia per i nuovi utenti che per gli esperti dell'episodio precedente.

In precedenza abbiamo visto video dedicati a vari personaggi, come quello di Yoriichi Type Zero e quello con le mogli di Tengen in azione, mentre il gioco è previsto uscire il 5 agosto 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.