Una nuova remaster di Tales of verrà annunciata molto presto, è ufficiale

Ricordiamo che, in precedenza, da questo progetto sono emersi Tales of Graces f Remastered e Tales of Symphonia Remastered , ma evidentemente c'è un altro capitolo in arrivo all'interno dell'iniziativa di rimasterizzazione generale della serie.

Bandai Namco ha intenzione di estendere il progetto di remaster per la serie Tales of con ulteriori capitoli, e questo era già stato reso noto dall'editore nei mesi scorsi, ma sembra che il prossimo passo in questo percorso debba essere annunciato a breve, considerando che la comunicazione è prevista proprio in questo periodo.

Sebbene non ci sia alcuna informazione sul capitolo di riferimento, l'account social ufficiale della serie Tales of di Bandai Namco ha confermato che la nuova remaster della serie verrà annunciata presto, in attesa di capire quale sia il titolo a ricevere il trattamento.

L'annuncio si terrà "questa estate"

L'annuncio è stato dato direttamente dall'account ufficiale della serie Tales of di Bandai Namco attraverso X, con un messaggio rimasto vago per quanto riguarda il titolo specifico del gioco ma chiaro sulle intenzioni, come potete vedere qui sotto.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Abbiamo delle grandi notizie in arrivo... restate sintonizzati", si legge nel messaggio in questione, che contiene anche una breve animazione in cui si capisce che si sta parlando del progetto Tales of Remastered.

Per quanto riguarda quale gioco sia destinato ad essere rimasterizzato, ovviamente resta un mistero per il momento: a grande richiesta potrebbe trattarsi di Tales of Xillia o Tales of Xillia 2, essendo tra i capitoli più amati dal pubblico, ma restiamo in attesa di saperne di più.

Per quanto riguarda la tempistica dell'annuncio, si parla di questa estate ma potrebbe non volerci molto per saperne di più: oggi, per esempio, potrebbe già essere una giornata papabile per la comunicazione, considerando che questa sera si terrà l'Xbox Games Showcase 2025, dunque è possibile che qualcosa possa emergere già durante tale evento.