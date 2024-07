La prima saga di Destiny 2 è finita, e ora?

Da tempo sappiamo che il piano per il futuro prossimo del gioco vedrà l'introduzione di tre episodi : un nuovo modo di raccontare storie all'interno di Destiny 2 che sostituisce le stagioni. Un mese fa, all'incirca, Bungie ha fatto uscire un video proprio sugli episodi spiegando cosa i giocatori possono aspettarsi per il futuro del gioco. Quella presentazione si è conclusa con un teaser di un non meglio specificato contenuto chiamato D2: Frontiere.

Il terzo episodio di quest'anno si chiamerà Eresia e vedrà i guardiani invischiati in una lotta di potere ai vertici dell'Alveare. Il grande punto fermo di questa storia sarà il ritorno dell'Astrocorazzata, la destinazione di Destiny che è stata rivisitata e ripopolata per l'occasione. L'ultimo dato certo che Bungie ha dato al suo pubblico è che nel 2025 uscirà un contenuto chiamato Destiny 2 Nome in Codice Frontiere . Non sappiamo se sarà un'espansione, una nuova filosofia di organizzazione dei contenuti o un qualcosa di completamente nuovo per l'ecosistema del gioco.

Inclusa nella versione "deluxe" della Forma Ultima, infatti, c'è la Chiave delle Segrete di quest'anno che, se funzionerà come nel passato, darà accesso a due nuovi dungeon. Questa scansione temporale, però, potrebbe significare la fine dei Raid di Ritorno (Reprised Raids) da Destiny. Gli anni scorsi, infatti, abbiamo ricevuto prima La Volta di Vetro, poi La Caduta di un Re e poi La Fine di Crota, tutti nella terza stagione di ogni anno. All'appello manca ancora Furia Meccanica, ma Bungie è rimasta silente in merito.

Il primo atto ha ripercorso quasi esattamente i passi di una vecchia stagione mentre il secondo ha sorpreso i giocatori introducendo tre campi di battaglia, fra i quasi assalti ad elevata rigiocabilità. I fan, però, si sono lamentati non poco delle forzature narrative richieste da questo modello per avere una piccola porzione di nuova storia ogni settimana. Per questo motivo, Bungie ha deciso che dal secondo episodio, la storia di ogni atto sarà giocabile tutta d'un fiato il giorno del lancio, così da non doverla centellinare.

Il primo Eco è arrivato su Nessus dove è stato recuperato da un nuovo cattivo dell'universo di Destiny, la Guida, che lo sta usando per prendere il controllo dei Vex . Attualmente, la community non si può certo definire entusiasta per questa nuova impostazione perché, in sostanza, ricalca con precisione quasi millimetrica le vecchie stagioni. L'unica cosa che cambia è l'introduzione della struttura in tre Atti, dei blocchi di contenuti che, a distanza di poco più di un mese uno dall'altro, aggiungono armi e potenziamenti facendo andare avanti la storia.

Già una settimana dopo l'uscita della Forma Ultima (quando la corsa per il completamento del nuovo raid e il gran finale di Escissione hanno lasciato tutti a bocca aperta), è iniziato il primo dei tre episodi previsti per riempire i prossimi 12 mesi di Destiny 2. La colonna portante di questi tre archi narrativi è composta dagli Echi, frammenti del Viaggiatore composti da Luce e Oscurità che sono stati espulsi nello spazio dopo la morte del Testimone e sono atterrati nei luoghi più diversi causando una montagna di problemi.

Destiny 3 esiste?

Ora è tempo di indossare il cappello da detective per cercare di ipotizzare, almeno a grandi linee, quale potrebbe essere il futuro del gioco una volta terminati i tre episodi. Sappiamo che il 2025 sarà l'anno di Marathon, il nuovo extraction shooter PvPvE su cui Bungie e Sony hanno investito parecchio. Questo significa che Destiny 2 quasi sicuramente non riceverà grandi stravolgimenti dal punto di vista contenutistico. Sappiamo, però, che la sostenibilità dello studio di sviluppo si fonda anche sulla vendita quasi annuale ai giocatori di un pacchetto da più o meno 100 euro composto da un'espansione e (da quest'anno) tre episodi.

Non sappiamo quasi nulla di Nome in Codice Frontiere, solo che arriverà nel 2025 e che sarà un contenuto per Destiny 2

Questo ha fatto ipotizzare fan, creatori di contenuti e analisti che Nome in Codice Frontiere sarà la prossima espansione di Destiny e, se dobbiamo credere agli indizi trovati da Byf, uno dei massimi esperti della lore di gioco, potrebbe essere ambientata al di fuori del sistema solare. Le vicende precedenti alla Forma Ultima, infatti, hanno lasciato un grosso punto in sospeso narrativo: la riconquista del pianeta natale dei Cabala, Torbatl. Semplificando molto: ora che l'impero dei rinoceronti spaziali è nostro alleato e che l'Alveare è indebolito, avrebbe senso per i Guardiani aiutare l'imperatrice Caiatl a riconquistare il suo pianeta natale facendo terminare così l'esodo del suo popolo.

Questa svolta narrativa avrebbe senso con la storia, le premesse e le questioni lasciate in sospeso, potremmo persino usare l'Astrocorazzata riconquistata per arrivare a destinazione, ma questa è pura speculazione. Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: e poi? Continueremo a ricevere espansioni ed episodi o c'è qualcosa di più grande all'orizzonte? Secondo un leaker considerato affidabile (aveva fatto trapelare l'uscita della sottoclasse prismatica mesi prima dell'annuncio) da poco meno di un anno un gruppo ristretto di sviluppatori starebbe lavorando a un vero e proprio sequel di Destiny 2 in cui non ci sono più classi (Titani, Stregoni e Cacciatori) ma tutte le abilità sono disponibili per tutti i personaggi. Questo vorrebbe dire un reset completo di attrezzatura, armi e risorse, una prospettiva attesa con ansia da metà della community (che vorrebbe ricominciare da zero viste le montagne di ricompense accumulate) e temuta dall'altra metà, che non vuole perdere l'equipaggiamento guadagnato durante anni di grind.

Si vedono chiaramente 13 oggetti uscire dal cuore del Viaggiatore: sono i 13 episodi che ci separano da Destiny 3?

Se un Destiny 3 dovesse uscire, quando uscirebbe? Per rispondere a questa domanda dobbiamo sostituire il cappello da detective con quello fatto in carta stagnola. Se ogni episodio ha al centro un Eco "che è stato lanciato ai quattro angoli della Galassia" ha detto Reynolds, (quindi non solo nel sistema solare), e se ogni anno avrà tre episodi, allora è possibile che Destiny 3 possa arrivare nel 2028. Questo perché nell'animazione che racconta la storia degli Echi vediamo 13 oggetti venire lanciati nello spazio dal cuore del Viaggiatore. Se nel 2024 esploreremo i primi 3, ne resteranno altri 10 da dividere tra il 2025, il 2026 e il 2027. Queste sono solo speculazioni, chiaramente, ma riflettono abbastanza bene il bisogno da parte della community di ricevere informazioni da parte di Bungie.

L'estate prima dell'uscita della Regina dei Sussurri abbiamo appreso che, dopo l'espansione di Savathun, ci sarebbe stata l'Eclissi e dopo ancora La Forma Ultima. Ai fan di Destiny, ora più che mai serve lo stesso tipo di prospettiva da parte degli sviluppatori: non resta che sperare in una diretta estiva sul finire di agosto (come è tradizione dello studio) così da scoprire quali sono i piani a lungo termine per questo universo che ancora riesce a chiamare a sé centinaia di migliaia di giocatori ogni mese.