World of Goo 2 riceve un secondo trailer e i requisiti PC ufficiali

World of Goo 2 ha ricevuto un secondo trailer e i requisiti PC, che sono chiaramente molto abbordabili e fanno riferimento alla versione del gioco che troveremo su Epic Games Store oppure sul sito ufficiale, in questo caso priva di DRM.

World of Goo 2, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5-1135G7

Scheda video: Intel Iris Xe

Memoria: 8 GB di RAM

Sistema operativo: Windows 10

World of Goo 2, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5-2500K

Scheda video: NVIDIA GTX 960

Memoria: 8 GB di RAM

Sistema operativo: Windows 10

Come sappiamo, World of Goo 2 segnerà il ritorno della celebre serie puzzle a diversi anni dall'ultimo episodio, con tante novità ma una formula che non mancherà di risultare familiare a chi ha passato parecchie ore sull'originale World of Goo.