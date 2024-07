Sony WH-1000XM5, le cuffie wireless al minimo storico su Amazon Italia

Le cuffie wireless sono senz'ombra di dubbio uno degli accessori maggiormente utilizzati nella vita di tutti i giorni. Alla luce di questo Amazon Italia ha quindi ben pensato di proporvi le cuffie Sony WH-1000XM5 in offerta al minimo storico con un ottimo 41% di sconto , permettendovi di risparmiare oltre 170 euro rispetto all'originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice. Se siete interessati ad acquistarle è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box che trovate immediatamente in basso. Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono disponibili su Amazon a soli 247,99 euro , contro i 419 euro del prezzo di listino. Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon , per cui potrete usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita a casa.

Le caratteristiche principali delle cuffie Sony WH-1000XM5

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate di queste cuffie è sicuramente la cancellazione del rumore, che vi permette di isolarvi totalmente dall'ambiente circostante per godere appieno dei vostri contenuti musicali preferiti.

Cuffie Sony WH-1000XM5

L'autonomia in questo caso è davvero ottima, con una batteria in grado di garantire fino a 30 ore di riproduzione musicale continua: per non parlare poi della funzionalità di ricarica rapida, che è in grado di fornire ben 3 ore di riproduzione con una ricarica di appena 3 minuti. Il comfort è sicuramente la parola chiave alla base di queste cuffie, con materiali di prima qualità e un design ergonomico che restituiscono il massimo della comodità per le vostre orecchie.