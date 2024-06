Un trailer di Destiny 2: La Forma Ultima celebra i voti altissimi ricevuti dalla stampa

Le aspettative per Destiny 2: La Forma Ultima erano elevatissime, del resto parliamo della conclusione della saga di Luce e Oscurità iniziata con il primo capitolo dieci anni fa, e fortunatamente non sono state deluse. Lo dimostrano anche le valutazioni altissime assegnate dalla critica, raccolte in un trailer con le citazioni della stampa pubblicato da Bungie e che potrete visualizzare nel player sottostante.

Oltre a concludere la narrazione della storia, in attesa di scoprire il prossimo capitolo, il DLC è davvero ricco di contenuti e novità, come la nuova area del Pallido Cuore, nuove attività da affrontare in gruppo, inclusa una nuova Incursione, nemici, nuovo equipaggiamento e le classi Prismatiche.