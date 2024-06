PS5 potrebbe diventare retrocompatibile con alcuni giochi PS3, stando a un rumor

La soffiata è stata lanciata in occasione dell'ultimo podcast di The XboxEra, dove solitamente Baker condivide le indiscrezioni ricevute dai suoi contatti. Nello specifico, ha riferito: "Ho sentito dire che Sony sta lavorando sulla compatibilità di una selezione di giochi PS3 per PS5".

Ci fidiamo?

Per chi non lo sapesse, Nick Baker è uno degli insider più noti del settore, ma va detto che non sempre le sue soffiate si rivelano fondate. In questo caso è lui stesso a mettere le mani avanti, ammettendo di non essere riuscito a ottenere ulteriori informazioni sulla questione e che dunque ci sono molti punti poco chiari. Ad esempio, il termine "selezione di giochi" potrebbe suggerire un'operazione simile a quella fatta da Microsoft per i giochi Xbox 360. Ciò significa anche che i giochi PS3 su PS5 avranno un framerate e risoluzione maggiori? Anche in questo caso Baker non ha una risposta.

"Non ho ottenuto altri dettagli. Questi giochi avranno un aumento degli fps? Non ne ho idea. . . Ho sentito solo che Sony sta lavorando alla retrocompatibilità selettiva con la PlayStation 3", ha aggiunto Baker.

Insomma, vista anche la scarsità di dettagli in merito vi suggeriamo di prendere questa indiscrezione con le pinze. Ricordiamo comunque che al momento è possibile giocare ai giochi PS3 su PS5 solo tramite la selezione di giochi disponibili tramite cloud streaming e solo con PlayStation Plus Premium, di conseguenza una retrocompatibilità nativa alla portata di tutti e senza abbonamenti verrebbe sicuramente accolta positivamente da un buon numero di utenti.