La Stagione 5 di Diablo 4 introdurrà la nuova attività endgame Orde Infernali

L'obiettivo di questa modalità è quello di affrontare ondate di nemici da 90 secondi, man mano sempre più difficili. Tra un round e l'altro è possibile selezionare uno dei tre modificatori casuali che vengono proposti e che alterno il resto della partita. Se riusciranno a sopravvivere, i giocatori affronteranno 3 di 5 boss specifici di questa attività e che rappresentano i membri del Fell Council apparsi originariamente in Diablo 2. Sconfiggendone uno, gli altri ancora in vita diventeranno più forti e coriacei, mantenendo così la tensione alta durante tutto lo scontro.

Le ricompense

Affrontando le Orde Infernali si ottiene una nuova risorsa, l'Etere Ardente, che può essere speso per ottenere equipaggiamento, materiali, oro e oggetti con affissi di alto livello. Per prendervi parte, inoltre, è necessario usare la Bussola Infernale, un oggetto ottenbile come ricompensa sconfiggendo boss dell'endgame, dungeon e altre attività di fine gioco. A sua volta la bussola può essere potenziata facendola salire di livello, permettendo così di accedere a difficoltà sempre più alte delle Orde Infernali. In totale i tier sono 8 e, chiaramente, maggiore il livello di sfida, maggiori saranno le ricompense in palio.

Uno scontro con i boss delle Orde Infernali di Diablo 4

I giocatori che proveranno la Stagione 5 tramite il PTR noteranno anche dei miglioramenti della qualità della vita per i boss endgame, rendendoli più facili da combattere in successione e permettendo di farlo senza resettare il dungeon. Ci sono anche miglioramenti alla qualità della vita di varie modalità e dell'ottenimento di bottino e una modifica che permetterà a più classi di usare più tipi di armi. Come detto in apertura, i server del PTR apriranno i battenti martedì 25 giugno. Il lancio vero e proprio della Stagione 5 avverrà a inizio agosto e si concluderà l'8 ottobre, ovvero il giorno di debutto dell'espansione Vessel of Hatred.