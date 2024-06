Elden Ring: Shadow of the Erdtree è troppo difficile? C'è chi elimina i boss solo con la forza della mente

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è finalmente arrivato, portando con sé nuove sfide di alto livello che a quanto pare stanno dando del filo da torcere a moltissimi giocatori. Non è però il caso di perrikaryal, che sta completando l'espansione senza mani, usando solo la forza del pensiero.

Sì avete letto bene. La streamer infatti utilizza un avanzato dispositivo di imaging cerebrale che, senza perderci in troppi tecnicismi, sonda l'attività del cervello per poi convertire specifici "pensieri" in azioni di gioco. Basta quindi pensare a una determinata azione (ad esempio, un input di attacco è associato allo spostare un masso in avanti) per far sì che il gioco la esegua. A quanto pare, nonostante i limiti e le difficoltà nel padroneggiare questo peculiare sistema di input (pare servano ore e ore di addestramento per imparere una singola azione), non ha fermato perrikaryal dall'affrontare Shadow of the Erdtree, come conferma il post qui sotto dove possiamo vederla abbattere il primo boss dell'espansione.