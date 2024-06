Dopo Elden Ring, FromSofware collaborerà con un altro autore come George R.R. Martin? La risposta di Miyazaki

Uno degli aspetti che hanno generato molto interesse per Elden Ring e che lo differenzia dai precedenti giochi di FromSoftware è stata la collaborazione con il celebre scrittore Geroge R.R. Martin (autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco da cui è tratto il Trono di Spade) per definire la lore e la mitologia dell'universo di gioco. Un esperiemento che a quanto pare ha dato i suoi frutti, tanto che Hidetaka Miyazaki non esclude che in futuro potrebbe ripetere questo genere di collaborazione.

In un'intervista con GameSpot, Miyazaki ha definito il lavoro di Martin un vero e proprio valore aggiunto per Elden Ring e uno stimolo per il team di sviluppo:

"Uno degli enormi valori aggiunti di Elden Ring è, ovviamente, il contributo di George R. R. Martin in termini di lore e mitologia, ed è uno degli elementi unici che gli altri giochi di FromSoftware non hanno", afferma. "Quando il team ha potuto iniziare ad analizzare la sua storia e la sua mitologia, si è trasformato in un enorme stimolo per noi, ed è stato qualcosa che, dal punto di vista dello sviluppo, non ci capita spesso di sperimentare".