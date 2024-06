Elden Ring: Shadow of the Erdtree criticato per le performance su PC, anche da una firma di Digital Foundry

Tuttavia, non è l'unico elemento al centro della polemica: le valutazioni attualmente positive sono solo il 62% del totale, che si trova attualmente "nella media", e il valore chiaramente risulta in netta controtendenza con i grandi voti assegnati dalla critica .

La questione viene bene evidenziata anche nelle valutazioni di Steam : come abbiamo visto, molte di queste al momento sono negative a causa della presunta difficoltà eccessiva del DLC per molti giocatori, tanto da rendere sbilanciata questa nuova parte di gioco anche secondo diversi utenti piuttosto esperti dell'originale.

Dopo le grandi celebrazioni, cominciano ad arrivare anche alcune critiche per Elden Ring: Shadow of the Erdtree , anche per quanto riguarda delle performance su PC che non sembrano molto convincenti, cosa che pare confermata anche da un giornalista di Digital Foundry.

Sembrano esserci evidenti problemi di performance su PC

Altra caratteristiche che viene fortemente critica sono le performance attuali su PC, e questo sembra un elemento decisamente meno soggettivo del precedente. In base a quanto riferito da molte testimonianze, sembra che Elden Ring: Shadow of the Erdtree soffra di un frame-rate alquanto inconsistente, nonostante abbia il cap fissato a 60 fps, con stuttering diffuso.



Anche la mancanza del supporto per gli schermi ultra-wide è una caratteristica che viene criticata, ma in generale è la mancanza di fluidità anche per chi ha configurazioni superiori a quella consigliata a risultare alquanto problematica.

La questione sembra confermata anche da Alex Battaglia, uno dei giornalisti che fanno parte di Digital Foundry e particolarmente specializzato in ambito PC: "Sto già vedendo persone pubblicare cose random come cambi di affinità, aggiustamenti al sistema di gestione dell'hardware e altro per migliorare le performance in Elden Ring: Shadow of the Erdtree", ha scritto Battaglia.

"Un piccolo avviso: il problema non è il vostro PC, il problema è FromSoftware che non fa bene il suo lavoro", ha concluso la firma di Digital Foundry, in maniera alquanto caustica.