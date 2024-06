Nintendo Switch è al capolinea? L'immagine ufficiale con i giochi del Direct di giugno dimostra il contrario

Nintendo Switch è pronto al pensionamento? Macché, l'ultimo Nintendo Direct andato in onda questa settimana ha dimostrato tutto il contrario, con tantissimi giochi da prime e terze parti, alcuni del tutto inaspettati, che come da tradizione la compagnia giapponese ha riassunto in un'immagine ufficiale, che trovate nel post qui sotto.

L'infografica per l'appunto raccoglie tutti i giochi presentati durante l'evento e in arrivo nei prossimi mesi e nel 2025 su Nintendo Switch. Tra questi ci sono titoli già presentati in precedenza come Luigi's Mansion 2 (27 giugno) e Metroid Prime 4 Beyond (2025) e altri completamente inediti, come The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (26 settembre), il primo capitolo della serie con Zelda come protagonista assoluta, il party game per tutta la famiglia Super Mario Party Jamoboree (17 ottobre) e Donkey Kong Country Returns HD (16 gennaio 2025).