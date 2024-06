Prince of Persia The Lost Crown pare abbia ricevuto un taglio di prezzo permanente, almeno su Xbox

Come segnalato da MauroNL su X, pare che Prince of Persia The Lost Crown abbia ricevuto un taglio di prezzo permanente da parte di Ubisoft, per quanto precisiamo fin da subito che potrebbe trattarsi di un semplice errore. Più nello specifico nel momento in cui scriviamo la versione Xbox è prezzata 39,99 euro per la standard e 49,99 euro per la Deluxe, ovvero 10 euro in meno rispetto al prezzo di lancio del gioco, senza alcuna promozione attiva..

Al contrario, il prezzo del gioco per PS4 e PS5 su PlayStation Store e per Switch tramite eShop è rimasto inalterato, ovvero 49,99 euro per la standard e 59,99 euro per la Deluxe. La versione PC invece ricordiamo che fin dal lancio è prezzata 39,99 su Ubisoft Store ed Epic Games Store.