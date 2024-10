Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stato anticipato per evitare Monster Hunter Wilds

"Siamo riusciti a concretizzare questo nostro proposito grazie al supporto di tutte le persone che lavorano in SEGA , sia internamente che esternamente. Per questo motivo desidero mandare un messaggio di ringraziamento rivolto ai soggetti coinvolti."

Lo ha spiegato in un video messaggio Masayoshi Yokoyama, direttore del Ryu Ga Gotoku Studio: "I motivi dell'anticipo sono dovuti in parte al fatto che lo sviluppo sta procedendo più rapidamente di quanto pensassimo ", ha detto Yokoyama.

La data di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stata anticipata al fine di evitare una soprapposizione con Monster Hunter Wilds , che uscirà appunto il prossimo 28 febbraio.

Una settimana di anticipo

Dunque la data di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stata anticipata al 21 febbraio, nella speranza che una settimana sia sufficiente a fare in modo che gli utenti non siano costretti a scegliere fra la nuova avventura di Goro Majima e l'hunting game targato Capcom.

Come abbiamo visto nel trailer pubblicato in occasione dell'Xbox Partner Preview, Pirate Yakuza in Hawaii includerà spettacolari battaglie navali alla Black Flag e uno scenario completamente inedito, quello di Madlands, dove potremo cimentarci con svariate attività.

Ambientazione piratesca a parte, insomma, il gioco porterà avanti la formula tradizionale della serie Yakuza, con entusiasmanti combattimenti action in tempo reale, una trama ricca di colpi di scena e un'enorme quantità di cose da fare e da vedere all'interno delle location.