Il team di Phantom Blade Zero spiega perché la Cina sta producendo così tanti giochi console all'improvviso

Secondo i creatori di Phantom Blade Zero , altro gioco d'azione di produzione cinese che ha attirato l'attenzione del pubblico sin dal primo annuncio, assolutamente no.

Black Myth: Wukong è stato uno dei più recenti e grandi successi per un team di sviluppo cinese . Sappiamo bene che negli ultimi anni questa regione è sempre più attiva nel mondo console/PC e nello sviluppo di giochi internazionali, ma dobbiamo forse considerare l'opera di Game Science come un'eccezione?

Le parole dei creatori di Phantom Blade Zero

In una nuova intervista rilasciata a 4Gamer e tradotta da Automaton, il CEO dello studio di Phantom Blade Zero, Liang Qiwei, e il vicepresidente, Michael Chang, hanno spiegato che questo apparente boom cinese che si sta verificando ora è il risultato del cambiamento del mercato e della tecnologia. "In passato, il mercato e la nostra tecnologia non erano abbastanza maturi, quindi non eravamo in grado di creare giochi per console", afferma Qiwei.

Chang aggiunge: "Non è che gli sviluppatori cinesi si siano riuniti e abbiano deciso di pubblicare giochi per console nello stesso momento, ma piuttosto abbiamo voluto fare questo tipo di giochi fin dall'inizio". Spiega che è proprio ora che gli sviluppatori cinesi sono "finalmente in grado di pubblicare giochi di alta qualità come questo".

"Anche prima dell'uscita di Black Myth: Wukong, il 30-40% delle vendite della maggior parte dei giochi giapponesi e occidentali proveniva dalla Cina". Anche se è "innegabilmente vero" che "la Cina non ha molta esperienza nello sviluppo di giochi per console o PC single-player", Qiwei afferma che gli sviluppatori hanno accumulato "molta esperienza" nello sviluppo di giochi per dispositivi mobili e che anche i subappaltatori per cose come il motion capture e le componenti grafiche hanno contribuito al lavoro degli "sviluppatori di giochi AAA in vari Paesi".

La Cina è quindi ora pronta a produrre i propri giochi e Phantom Blade Zero è uno dei prossimi in arrivo.