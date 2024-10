Visto il successo di Baldur's Gate 3, perché Bethesda non lo copia? Ex-sviluppatore da una risposta

Ci sembra inutile ricordarlo, ma Baldur's Gate 3 è stato un grande successo. Molto grande. Tanto da spingere alcuni a pensare che quel tipo di gioco di ruolo possa tornare a essere comune e che in molti tenteranno questa strada. Ad esempio, perché Bethesda cerca di fare qualcosa di simile, essendo un team dedicato ai GDR?

Un ex-Bethesda ha detto la propria, spiegando che non è così semplice. Baldur's Gate 3 può aver riportato in auge le statistiche e i tiri di dado, ma questo tipo di sistemi non sono universali e potrebbero non essere adatti allo spirito di giochi come The Elder Scrolls 6.