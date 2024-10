Il creatore di It Takes Two dà qualche indizio sul nuovo gioco del suo team

Da poco vi abbiamo svelato che It Takes Two ha venduto 20 milioni di copie (il che vuol dire che quasi 40 milioni di giocatori lo hanno almeno provato, visto che ogni copia permette a due persone di giocare). In altre parole, il team di sviluppo ha di fronte a sé un pubblico molto grande pronto a vedere cosa proporrà con la sua prossima opera . Purtroppo non abbiamo ancora informazioni ufficiali a riguardo ma il director del team e fondatore di Hazelight, Josef Fares, ha dato qualche indizio.

Gli indizi sul prossimo gioco del team di It Takes Two

Come potete vedere qui sotto, Fares ha scritto: "Abbiamo ricevuto molte domande sul prossimo gioco. Ecco un'anticipazione. Si tratta di una nuovissima IP chiamata S**** ******N. Non vedo l'ora di mostrarlo presto." L'informazione nuova in questo caso è che si tratta di una nuova IP, sebbene non sia sorprendente visto che Fares non ha mai realizzato un seguito e ha sempre "cambiato tutto" di gioco in gioco. Le due lettere del nome sono invece poco utili. Più interessante quel "mostrarlo presto": sempre che sia un'affermazione veritiera, ci spinge a pensare che i The Game Awards possano essere il palco prescelto per un annuncio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il post del team, invece, segnala poco, se non confermare che l'editore è EA Originals e che sarà un gioco co-op (guardate il post-it in alto a sinistra), come già sapevamo. C'è poi un indizio in alto a destra, con i termini "Mio" e "Zoe" (forse i nomi dei personaggi?) e la scritta "cooler" che potrebbe essere inteso come "raffreddatore" o come "più fico". Gli anagrammi formano anche le parole "ouch" (onomatopea per un lieve dolore), quella che pare essere la parola "leggenda" e "rad" (tosto, fico) e "other" (altro). Impossibile dire cosa vogliano dire, per ora.

In attesa di novità più chiare, vi segnaliamo che It Takes Two è tra i tredici giochi aggiunti ai tesori culturali svedesi.