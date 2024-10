E se la serie TV di God of War diventasse una produzione animata 3D con la grafica del gioco?

Come vi abbiamo segnalato, secondo recenti report di Deadline la serie TV di God of War (IP di Sony, in sviluppo per Amazon Prime Video) si trova in cattive acque. In breve, sebbene le prime sceneggiature siano piaciute, i dirigenti avrebbero deciso di tentare una nuova direzione creativa con l'opera e sceneggiatori/showrunner avrebbero abbandonato il progetto.

Ciò significa che siamo molto lontani dall'arrivo di questa serie TV, annunciata un paio di anni fa. Pensando a questa eventualità, è venuto naturale pensare che esiste un modo per velocizzare la produzione di una serie dedicata a God of War. Usare God of War.