Samsung Galaxy S25 potrebbe presentare un chip unico per tutta la serie

Mancano ancora tanti mesi al lancio della nuova serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25, prevista per i primi mesi del 2025. Nel frattempo, nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti in continuazione numerosi rumor in merito agli eventuali chip montati all'interno dei rispettivi modelli, che comprenderanno Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra. In particolare, un nuovo rumor trapelato nelle ultime ore potrebbe fornire una nuova chiave di lettura in merito al processore implementato: scopriamolo insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy S25: chip Qualcomm per tutta la serie? Se fino a qualche settimana fa i rumor sostenevano la scelta di chip diversi per i rispettivi modelli appartenenti alla serie, il portale coreano Hankyung indicherebbe invece la scelta unica di Samsung a favore del nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, per tutte e tre le varianti. Ciò porterebbe dunque a escludere l'adozione del chip Exynos 2500, fino a qualche giorno fa ritenuto uno dei più probabili per la nuova serie top di gamma. Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Questa scelta rappresenterebbe senz'ombra di dubbio un'arma a doppio taglio: se infatti fino ad oggi i chip Qualcomm hanno mostrato performance migliori rispetto alla controparte Exynos, il costo maggiore dei primi potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi di listino della nuova serie Samsung Galaxy S25. Il nuovo chip di casa Qualcomm (in uscita a breve sul mercato) porterebbe un significativo passo in avanti nelle prestazioni, soprattutto grazie alle CPU personalizzate Oryon.