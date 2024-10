Cobra Kai 6 avrebbe aggiunto tre nuovi attori al cast, compresi volti di Mortal Kombat e Rebel Moon

Come ben saprete, Cobra Kai 6 è "disponibile". Per meglio dire, la prima parte di tre è già visibile su Netflix, mentre dovremo attendere il 28 novembre per la seconda parte e il 2025 per la terza. Questo significa che ci sono ancora molte sorprese in serbo per gli appassionati del seguito della siere di Karate Kid.

Una delle novità ancora da svelare è il cast delle prossime parti. Deadline, con un report, ha però svelato in anticipo quelli che dovrebbero essere i nuovi volti di Cobra Kai 6, con un paio di attori che provengono da opere note.