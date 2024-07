Il trailer della Stagione 6 Parte 1 di Cobra Kai ci prepara al finale e ci ricorda la data di uscita

Cobra Kai sta per tornare. L'amata serie TV nata da Karate Kid si avvicina alla Sesta e ultima stagione . La serie sarà divisa in tre parti e la prima è sempre più vicina.

Il trailer di Cobra Kai Stagione 6 Parte 1

Qui sotto potete vedere il filmato ufficiale. La sesta stagione riprende dopo gli eventi della quinta e vede gli studenti del Cobra Kai intraprendere un viaggio per partecipare ai campionati mondiali di karate, dove dovranno affrontare i loro avversari più forti. Ecco la descrizione ufficiale: "Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate."

Ricordiamo infine che la Parte 2 di Cobra Kai Stagione 6 richiederà una lunga attesa. Il 18 luglio vedremo i primi cinque episodi, ma per i successivi dovremo attendere fino al 28 novembre. La parte 3 invece è per ora prevista per una generico 2025. Considerando che tra le prime due parti passeranno circa quattro mesi, possiamo forse sperare di vedere la parte finale a marzo del prossimo anno?

Ricordiamo anche che da tempo è stato confermato il ritorno di almeno un personaggio dei film di Karate Kid.