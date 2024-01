Cobra Kai, Stagione 6: confermato il ritorno di almeno un personaggio dei film di Karate Kid

Le parole di Hurwitz fanno riferimento alla foto presente nel tweet del fan, come potete vedere qui sopra. Scherzando, afferma che non vedremo il falco né Pat Morita - attore del maestro Nariyoshi Miyagi -, soprattutto perché quest'ultimo è morto nel 2005.

"Senza fare nomi, quanto è probabile che vedremo una nuova apparizione da uno dei 4 film di Karate Kid?", ha chiesto un fan tramite Twitter. "Non posso promettere il falco o qualche vincitore dell'Oscar in questa foto - non darò mai potenziali spoiler - ma state certi che avremo il ritorno di almeno un personaggio dei film di Karate Kid che non è ancora apparso in Cobra Kai", ha detto Hurwitz.

Cobra Kai tornerà nel 2024 con la sesta e ultima stagione su Netflix. Moltissimi non vedono l'ora di vedere come proseguirà la serie e i fan stanno cercando di scoprire qualche nuovo dettaglio tramite il creatore Jon Hurwitz.

Hilary Swank tornerà nei panni di Julie Pierce?

Julie Pierce, interpretata da Hilary Swank

La fotografia usata dal fan mostra infine Julie Pierce, interpretata da Hilary Swank. Sebbene Hurwitz non abbia in alcun modo fatto riferimento a lei, o forse proprio per questo, esiste la possibilità che sia lei il personaggio pronto a tornare.

Ricordiamo infatti che Hurwitz disse a Fandom, nel 2022, "Tutto quello che possiamo dire di lei è che amiamo Hilary Swank. Pensiamo che sia un'attrice fenomenale e amiamo il suo personaggio in questo franchise. È stata istruita dal signor Miyagi ed è una persona importante per l'universo di Karate Kid. Non possiamo dire se tornerà, non possiamo dire come tornerà se dovesse tornare".

"Possiamo dire che parliamo di lei e forse l'abbiamo incontrata, forse abbiamo lavorato con lei, forse no", ha continuato. "Non possiamo dirvi nulla! Continuerà a essere una domanda fino a quando non si presenterà o la serie finirà e noi accogliamo la domanda ogni volta!".

Le possibilità che la donna ritorni nella serie stanno per terminare, quindi speriamo che sia arrivato il momento.

Vi lasciamo infine al trailer della Stagione 6 di Cobra Kai con la reunion del cast.