Razer è pronta a presentare i nuovi modelli Blade 16 e Blade 18 con pannelli OLED all'avanguardia

Le porte del CES 2024 stanno per aprirsi e tutte le maggiori aziende del settore stanno scendendo in campo con annunci e conferenze, presentando i prodotti che faranno parte delle line-up di quest'anno. Tra queste non poteva mancare Razer, che oltre ad attese novità per quello che concerne le periferiche è pronta ad annunciare anche la nuova linea di portatili, più precisamente il Blade 18 e il Blade 16.

Come per le generazioni precedenti ed attuali, i laptop Blade sono interamente dedicati al gaming e quindi ideati per offrire altissime prestazioni; proprio per questo Razer porta su questi PC portatili un nuovo schermo: niente meno che il primo display OLED da 16'' a 240 Hz al mondo. Il display è stato creato in collaborazione con Samsung Display e, come dichiarato dalle due compagnie, registra un tempo di risposta di 0.2 ms.