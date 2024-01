PS Plus Extra e Premium: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di gennaio è alle porte, data e orario

Ci avviamo verso la metà del mese, il che significa che presto arriverà l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi PS5 e PS4 che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a gennaio 2024. Per quanto non ci siano delle tempistiche ufficiali, non è difficile prevedere data e orario del reveal da parte di Sony.

Infatti, la scaletta del servizio di punta di PlayStation è schematica, con la presentazione dei giochi dei tier Extra e Premium del PS Plus che avviene sempre il mercoledì pomeriggio successivo alla pubblicazione dei "giochi gratis" del tier Essential. Dunque, salvo imprevisti, la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 10 gennaio 2024, con l'annuncio che dovrebbe avvenire alle 17:30 italiane.