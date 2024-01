Sony dona 40 milioni di yen per le vittime del terremoto e pareggia le donazioni dei dipendenti

Sony ha annunciato che donerà 40 milioni di Yen - ovvero circa 253.000 euro - alla penisola di Noto in Giappone per aiutare le persone che hanno subito gli effetti del terremoto. Inoltre, Sony pareggerà qualsiasi donazione fatta dai dipendenti. Infine, conferma che in caso ve ne fosse necessità, potrebbe donare ulteriore denaro.

La compagnia ha scritto tramite il proprio sito ufficiale: "Sony Group Corporation ("Sony") esprime le sue più sentite condoglianze a tutte le persone colpite dal terremoto che ha colpito la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa in Giappone, il 1° gennaio 2024. Sony donerà un totale di 40 milioni di yen come aiuto di emergenza per sostenere gli sforzi di soccorso alle comunità colpite."

"Di questo totale, Sony donerà 15 milioni di yen e Sony Life Insurance Co., Ltd. donerà 10 milioni di yen alla Società della Croce Rossa giapponese. Altri 15 milioni di yen saranno donati dal "Emergency Disaster and Recovery Fund for Children", gestito congiuntamente da Sony e Save the Children Japan, e saranno utilizzati da Save the Children per le sue attività di supporto. Inoltre, Sony raccoglierà donazioni dai dipendenti delle società del Gruppo Sony e corrisponderà gli importi raccolti. In futuro, Sony prenderà in considerazione la possibilità di fornire ulteriore supporto in base allo stato dei danni e alle richieste di assistenza provenienti dalle regioni colpite."

"Sony invia le sue più sincere condoglianze a tutte le persone colpite e si augura una completa e rapida guarigione."