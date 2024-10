Il team di Dragon's Dogma 2 svela perché il gioco aveva problemi di prestazioni: la grafica non c'entra

Nel corso dei mesi Capcom ha ottimizzato il gioco per ottenere prestazioni migliori e in una intervista con Famitsu, tradotta da Automaton dal giapponese all'inglese, il team di sviluppo ha spiegato cos'è che creava problemi in Dragon's Dogma 2.

Dragon's Dogma 2 è stato pubblicato la scorsa primavera, per la felicità dei fan del gioco di Capcom originariamente arrivato su PS3 e Xbox 360. Purtroppo questo nuovo incontro è stato piagato, come sempre più spesso capita con i AAA, da problemi di prestazioni . L'avventura dell'Arisen nel mondo aperto di Capcom faticava a mantenere un buon frame rate.

Perché Dragon's Dogma 2 aveva problemi di prestazioni

"In Dragon's Dogma 2, la potenza della CPU viene allocata per elaborare i pensieri di ogni PNG e l'effetto sulla fisica dei personaggi", hanno dichiarato gli sviluppatori. "Pertanto, nelle scene in cui compaiono molti PNG contemporaneamente, come nelle città, il carico della CPU diventava estremamente elevato e in alcuni casi influiva sul frame rate. Poiché la CPU era il nostro collo di bottiglia, le soluzioni legate alla GPU, come l'abbassamento della risoluzione, hanno avuto scarso effetto sul miglioramento del frame rate".

Gli sviluppatori di Capcom si sono presumibilmente concentrati sulla "rielaborazione del modo in cui vengono elaborati i pensieri degli NPC e su piccole modifiche, tra cui il cambiamento dell'ordine di esecuzione dei processi".

Ovviamente, i PNG di Dragon's Dogma non "pensano" nel senso umano del termine. Probabilmente i loro "pensieri" si limitano a determinare il loro programma d'azioni ad esempio quando devono camminare verso la città successiva o scappare da un grifone gigante che sta causando il caos.

Ricordiamo poi che la patch di Dragon's Dogma 2 che aveva migliorato le prestazioni aveva aggiunto anche la modalità Facile.