Star Wars Outlaws ha una data di uscita ufficiale su Steam, annunciata da Ubisoft

Ubisoft ha annunciato la data di uscita ufficiale di Star Wars Outlaws su Steam: il gioco sarà disponibile a partire dal 21 novembre, andando dunque ad arricchire ulteriormente il catalogo della casa francese sulla piattaforma digitale Valve.

Come abbiamo visto, ormai da qualche tempo Ubisoft sembra aver ripensato le proprie strategie in ambito PC e sta portando tutti i titoli più importanti su Steam, forse alla luce del fatto che il suo store ufficiale non è mai riuscito a ottenere la popolarità sperata.

Naturalmente quella che si aprirà il 21 novembre sarà un'opportunità molto importante per Star Wars Outlaws, determinato a recuperare terreno rispetto alle vendite totalizzate finora, che come sappiamo sono state purtroppo inferiori alle aspettative.

Peraltro l'avventura sviluppata da Ubisoft Massive approderà sulla piattaforma Valve forte degli ultimi aggiornamenti, che sono andati a ricalibrare alcuni aspetti del gameplay e a migliorare le prestazioni generali del gioco su PC.