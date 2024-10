Dune Messia, il terzo film, potrebbe arrivare prima del previsto: il regista Villeneuve scalpita

Le parole di Villeneuve

"Diciamo che ho pensato che dopo la Seconda Parte mi sarei preso una pausa, che sarei tornato nei boschi e sarei rimasto lì per un po' per riprendermi", ha detto Villeneuve a Deadline. "Ma i boschi non erano adatti a me, e [ho capito che] sarei tornato dietro la macchina da presa più velocemente di quanto pensassi. Ma questo è tutto ciò che posso dire".

I vermi di Dune Parte 2

Villeneuve ha confermato che sta scrivendo la sceneggiatura di Dune: Messia (è anche il nome del secondo romanzo della saga letteraria e su di esso sarà costruito il nuovo film), e che non lo considera come Dune: Parte terza. Si tratta invece di una storia separata.

"Come Herbert ha fatto con Dune: Messia, penso che sarà una grande idea fare qualcosa di completamente diverso", ha detto Villeneuve. "La storia si svolge circa 12 anni dopo il punto in cui abbiamo lasciato i personaggi alla fine della Seconda Parte. Il loro viaggio, la loro storia è diversa questa volta, ed è per questo che dico sempre che pur essendo lo stesso mondo, è un nuovo film con nuove circostanze."

Il regista è stato evasivo quando gli è stato chiesto di indicare una finestra specifica per le riprese di Dune: Messia, ma ha indicato che si aspetta il ritorno dei principali attori, tra cui Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e Anya Taylor-Joy, che ha fatto un cameo a sorpresa nel secondo film. "Devono tornare", ha detto Villeneuve. "Saranno con il cast principale quando succederà. E ci saranno più vermi. Cosa posso dire?".

Infine, vi ricordiamo che è anche in arrivo la serie TV Dune: Prophecy.