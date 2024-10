I personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero e Budokai Tenkaichi 3 a confronto, vediamo le differenze

Per quanto concerne invece il character design, entrambi i titoli si rifanno in maniera evidente allo stile di Akira Toriyama , con i ben noti spigoli che caratterizzano il manga e che non ritroviamo invece nella prima parte della serie animata Dragon Ball Z.

Sorprendentemente, la distanza più grande fra i due episodi risiede forse nelle scelte cromatche effettuate dagli sviluppatori, che donano ai vari personaggi un aspetto differente . Dopodiché è chiaro che in movimento le cose cambiano e Sparking! Zero può contare su animazioni ed effetti sostanzialmente migliori.

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un confronto fra i personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero e Budokai Tenkaichi 3 , andando a evidenziare le differenze in termini di realizzazione tecnica, fedeltà all'anime e design generale.

Un eccellente quarto capitolo

Ciò detto, nella nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero abbiamo spiegato come questo nuovo tie-in si presenti come un eccellente quarto capitolo per la serie Bandai Namco, migliorato su vari fronti e dotato di una struttura piuttosto ricca di contenuti.

Fra questi spiccano i What If degli Episodi Sparking, che offrono percorsi alternativi rispetto alla trama canonica che tutti conosciamo, oltre a numerose battaglie extra. Inoltre su PC è possibile divertirsi con tantissime mod che aggiungono funzionalità extra, nuovi personaggi e ottimizzazioni di vario genere.