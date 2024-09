Dune: Prophecy non è una serie TV infantile come Star Wars, dice una delle attrici protagoniste

Parliamo di un prequel ambientato 10.000 anni prima gli eventi delle pellicole più recenti. La storia racconterà della formazione del Bene Gesserit, ben noto agli appassionati della saga. Al centro della storia vi saranno due sorelle - Harkonnen per la precisione - e una delle attrici protagoniste - Emily Watson, che interpreta Valya Harkonnen - ha parlato della serie, spiegando che non è un'opera infantile come Star Wars .

Le parole dell'atrice di Dune: Prophecy

"È costruito intorno all'ordine delle Bene Gesserit. È la sorellanza. È uno dei personaggi centrali, e tutti gli universi che controllano, e il loro potere... è piuttosto affascinante", racconta Watson a Total Film nell'ultimo numero.

Valya Harkonnen, interpretata da Emily Watson

Parlando invece degli Harkonnen, sebbene Watson dica che sono ancora "una famiglia un po' incasinata", il clan sarà "riconoscibilmente umano e stratificato" e "meno estremo" rispetto alle loro controparti cinematografiche che agiranno millenni nel futuro.

"È stato molto emozionante, ma anche molto bello entrare in quel mondo con la sicurezza di sapere di avere le capacità per far sembrare tutto reale", dice Watson. "È una tavolozza molto interessante perché non è infantile... non è come Star Wars. Ha una complessità morale, che è interessante".

Ricordiamo che Dune Prophecy sarà disponibile tramite Sky e Now a novembre 2024, in Italia. Se preferite i videogiochi, vi ricordiamo che abbiamo provato Dune: Awakening.