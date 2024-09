AMD presenta Radeon RX 7800M, nuova GPU per laptop con le stesse Compute Unit di PS5 Pro

AMD ha presentato ufficialmente la sua nuova GPU per laptop di fascia alta, la Radeon RX 7800M. Basata sull'architettura RDNA 3 e sul chip Navi 32 a 5nm, questa scheda grafica promette prestazioni elevate per il gaming e altre applicazioni impegnative.

La RX 7800M vanta 60 Compute Unit e 3840 stream processor, lo stesso numero della RX 7800 XT desktop e della prossima PlayStation 5 Pro di Sony. Tuttavia, la frequenza di clock massima è inferiore rispetto alla versione desktop (2145 MHz contro 2430 MHz), a causa di un TDP più basso (180W contro 263W). La GPU include anche 96 ROP e ha un tasso di riempimento texture massimo di 560,4 GT/s e prestazioni di picco FP32/FP16 valutate a 35,87/71,73 TFLOP.

Le generalità di AMD Radeon 7800M

Le specifiche di AMD Radeon 7800M

Un'altra differenza significativa riguarda la memoria: la RX 7800M dispone di 12 GB di VRAM contro i 16 GB della RX 7800 XT, con una velocità e una larghezza di banda inferiori. Inoltre, la cache Infinity è di 48 MB contro i 64 MB della versione desktop.

La memoria di AMD Radeon 7800M

Nonostante queste differenze, i primi benchmark mostrano che la RX 7800M dovrebbe superare le prestazioni della NVIDIA GeForce RTX 4070 di circa il 28%. Tuttavia, le schede grafiche di punta di NVIDIA, come la RTX 4080 e la RTX 4090, rimangono superiori in termini di prestazioni e sono disponibili su una più ampia gamma di laptop. Vedremo poi quali saranno i risultati effettivi quando usciranno i primi portatili che montano queste GPU.

La Radeon RX 7800M dovrebbe puntare gestire i giochi AAA al massimo dettaglio con una risoluzione di 1080p e con un frame rate superiore a 60 FPS. Resta da vedere se questa nuova GPU AMD riuscirà a competere efficacemente nel mercato dei laptop di fascia medio-alta, dove NVIDIA al momento domina senza grossi patemi.

La Radeon RX 7800M dovrebbe insomma essere un passo avanti importante per AMD nel settore delle GPU per laptop. Voi che cosa ne pensate? Ci farete un pensierino per cambiare laptop oppure preferite NVIDIA nel settore delle GPU? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.