Ingrandire le foto diventa un gioco da ragazzi su Windows 11: arriva la Super Risoluzione, ma non per tutti

Questa funzione, disponibile per ora solo per i PC Copilot+ , utilizza l'IA per aggiungere dettagli e migliorare la qualità delle foto, rendendole ideali per la stampa o la visualizzazione su schermi di grandi dimensioni. Ma non è l'unica novità.

Le nuove funzione IA di Copilot+

La "Super Risoluzione" sfrutta l'unità di elaborazione neurale (NPU) presente nei processori, uno dei requisiti per ottenere l'etichetta Copilot+. Questa tecnologia permette di ottenere risultati sorprendenti, migliorando la nitidezza e la definizione delle immagini, anche quelle di bassa qualità.

Il nuovo OCR sarà integrato in Windows Foto

"Super resolution usa l'IA per migliorare e ingrandire le immagini fino a 8 volte la dimensione originale", ha scritto Microsoft. "Super resolution è perfetto per migliorare le foto di bassa qualità, preparare le foto per le stampe o display di grandi dimensioni e ritagliare senza rinunciare alla risoluzione dell'immagine per concentrarti sul contenuto su cui vuoi concentrarti".

Oltre alla "Super Resolution", poi, l'aggiornamento introduce anche il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), disponibile sia per Windows 10 che per Windows 11. Grazie all'OCR, l'app Foto è in grado di riconoscere il testo presente nelle immagini, consentendo di copiarlo e incollarlo in altri documenti o applicazioni.

E voi che cosa ne pensate di queste nuove funzionalità? E soprattutto, avete un PC Copilot+ per sfruttarle? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto.