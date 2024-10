Towers of Aghasba, abbiamo visto in anteprima il sandbox open world in arrivo su PS5 e PC

L'ultimo State of Play di Sony magari non sarà riuscito a convincere tutti, ma comunque ha messo in mostra alcuni titoli senza dubbio interessanti in arrivo nei prossimi mesi. Tra questi includiamo senza timori Towers of Aghasba , un ambizioso sandbox builder ambientato in un vibrante mondo aperto, che a detta degli sviluppatori permetterà ai giocatori di esplorare e personalizzare una vasta isola popolata da piante e animali dalle forme bizzarre e fantasiose.

Architetti di villaggi e di ecosistemi

Abbiamo fatto già una panoramica di Towers of Aghasba in un recente speciale, ma riassumendo il gioco ci mette nei panni di giovane architetto degli Shimu incaricato di riconquistare l'isola di Aghasba, un tempo patria natale di questo popolo finché non è stato costretto all'esodo per via del misterioso potere degli Avvizziti, in grado di prosciugare la vita di tutto ciò che tocca. Arrivati sull'isola dopo un naufragio, dovremo rimboccarci le maniche per collezionare risorse, costruire villaggi e dare vita a veri e propri biomi per riportare il nostro popolo all'antico splendore.

A detta degli sviluppatori, l'abilità di creare ecosistemi dal nulla è uno dei pilastri alla base delle meccaniche di gioco di Towers of Aghasba. I poteri del protagonista permettono di piantare dei semi giganti che danno vita in poco tempo a zone rigogliose di piante, alberi e animali di vario genere. Potremo scegliere liberamente dove creare il nostro bioma e in base alle nostre azioni cambierà il tipo di flora e fauna che lo popolano, con inoltre la possibilità di espandere e invigorire la nostra creazione completando gli incarichi che ci verranno affidati da un buffo personaggio dalle fattezze di un germoglio parlante.

Dare vita agli ecosistemi non è un'operazione fine a sé stessa, ma si integra con le altre dinamiche di Towers of Aghasba. Infatti, al loro interno potremo raccogliere legna, frutti e altre risorse utili che potremo reinvestire per espandere i nostri villaggi. Allo stesso modo potremo dare la caccia agli animali al suo interno per ottenere carne e pelli, oppure curare le creature ferite o allevarle per ottenere altri materiali indispensabili. Ad esempio, abbiamo visto il protagonista esplorare il mondo di gioco in sella a varie creature, che supponiamo prima dovremo addestrare o domare. Non manca, poi, la possibilità di pescare usando l'arco, con la fauna ittica che anche in questo caso varia da un ecosistema all'altro.

La flora e fauna di Towers of Aghasba sono a dir poco bizzarre

Dopo aver parlato di come creare la vita dal nulla, costruire villaggi potrebbe sembrare un'attività triviale, ma gli sviluppatori sembrano essersi impegnati per offrire ai giocatori una grande libertà di personalizzazione anche in questo ambito. Tutto inizia costruendo una torre, inizialmente piccola e rudimentale ma che potremo far crescere nel tempo fino a raggiungere dimensioni colossali (tra l'altro, da qui il titolo "Towers of Aghasba"), sbloccando a mano a mano nuove decorazioni ed edifici, come fattorie, fucine e altre strutture utili per creare oggetti di ogni genere o convertire risorse. Anche in questo caso ci saranno varie tipologie di insediamenti, ognuno specializzato in vari aspetti, come l'agricoltura e l'estrazione di minerali.

Va da sé che sarà necessario creare molteplici ecosistemi e villaggi dalle caratteristiche differenti per ottenere ogni genere di risorsa necessaria. Considerando le vaste dimensioni del mondo di gioco (si parla di circa mezz'ora per viaggiare da parte a parte) e la libertà creativa offerta al giocatore, l'obiettivo di Dreamlit Games è quello di donare una tela bianca su cui dipingere, con il risultato che la nostra isola sarà a modo sua unica e differente da quella di un altro utente.