Pokémon Scarlatto e Violetto regalano un Rillaboom competitivo tramite un codice promozionale

Game Freak e The Pokémon Company hanno annunciato un nuovo regalo per i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto per festeggiare la competizione Asia Master Ball League. Questa volta la casa offre un Rillaboom con caratteristiche e abilità pensate per i match online.

Questo Rillaboom è stato utilizzato dal giocatore Wei Chyrto per vincere l'edizione precedente della competizione. In particolare, dispone delle mosse Erbascivolata, Mazzuolegno, Retromarcia e Forza Equina. Inoltre, ha l'abilità Erbogenesi, una natura Decisa, il teratipo Erba e porta con sé lo strumento Bendascelta. Insomma, si tratta di un'ottima macchina da guerra da usare nelle battaglie online contro altri giocatori.