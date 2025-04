Warhammer 40,000: Space Marine 2 per PC è in sconto del 48% su Instant Gaming

Warhammer 40,000: Space Marine 2 è ora disponibile su Instant Gaming a 31,49€ anziché 60€, con uno sconto significativo del 48% sul prezzo ufficiale Steam. Se volete impersonare un Ultramarine e affrontare orde di Tiranidi con armi devastanti e abilità letali, questo è il momento giusto per farlo. Potete acquistare il gioco cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Lo sconto attuale su Instant Gaming è uno dei più forti finora visti per questa versione Steam, rendendo l'acquisto estremamente vantaggioso , soprattutto considerando che si tratta di una key ufficiale. Il gioco è già disponibile e può essere attivato istantaneamente sul proprio account Steam. Si tratta di un titolo completo con campagna single player, modalità PvE cooperativa e PvP, per un'esperienza profonda e brutale nell'universo tetro del 41° millennio.

Diventa l’arma suprema dell’Imperatore

Nei panni del tenente Demetrian Titus, ex capitano reintegrato tra le fila degli Ultramarines, dovrai affrontare una nuova minaccia galattica: gli sciami dei Tiranidi. Questo seguito diretto del primo Space Marine (uscito nel 2011) migliora ogni aspetto del gameplay con un sistema di combattimento più fluido, nuove abilità, e centinaia di nemici su schermo grazie allo Swarm Engine. L'atmosfera di guerra totale è supportata da una resa visiva spettacolare, e ogni scontro trasuda epicità.

In Warhammer 40,000: Space Marine 2 non combatterai da solo: potrai cimentarti in modalità PvE e PvP, con sei classi diverse e decine di abilità da sbloccare. Ogni classe può essere potenziata con 25 perk, e le armi possono essere personalizzate con modificatori unici. A questo si aggiunge un ampio comparto estetico con oggetti cosmetici per armature e armi, che permettono di rendere ogni Space Marine unico, pur mantenendo l'iconico stile gotico-industriale della saga. Per altre informazioni potete trovare a questo link la nostra recensione.