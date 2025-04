Potete catturare i Pokémon tramite le ricerche di Google ora: vediamo come funziona

Come si catturano i Pokémon tramite Google

In base a quanto segnalato, un nuovo aggiornamento dell'applicazione mobile di Google permette di catturare i primi 151 Pokémon della serie di The Pokémon Company e GameFreak.

Bisogna fare l'accesso con il proprio account Google per fare in modo che questo nuovo widget funzioni e tenga traccia dei nostri progressi. Tutto quello che viene richiesto è cercare il nome del Pokémon e si ottiene la possibilità di catturarlo e aggiungerlo al PokeDex.

Abbiamo fatto delle prove, ma non pare funzionare sul nostro smartphone. È possibile che l'aggiornamento non sia ancora arrivato in Italia, visto che la segnalazione proviene dagli USA. Oppure il problema potrebbe essere specifico per la nostra versione di Android.

Pikachu vi vuole bene, se non siete Trump

Ciò detto, il tutto non è ancora stato annunciato ufficiale da The Pokémon Company o da Google, quindi è possibile che la funzione non sia ancora stata distribuita a tutti e che sia in una sorta di fase di prova ad accesso limitato.

Non è inoltre la prima volta che le due compagnie collaborano, visto che nel 2014 Google Maps ha pubblicato un aggiornamento a Google Maps che permetteva di vedere dei Pokémon all'interno di vari luoghi nel mondo. All'epoca era un pesce d'aprile, ma alla fine abbiamo ottenuto qualcosa di simile con Pokémon GO.

Infine, vi segnaliamo che Pikachu sta protestando negli USA contro Trump e Musk.