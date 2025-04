Ammiriamo la nuova sigla di apertura di One Piece Egghead Parte 2, che tornerà con l'episodio 1123

Ovviamente ciò che importa maggiormente ai fan è l'episodio in sé e per sé, ma è sempre bello poter ammirare una sigla di apertura di qualità che faccia ammirare tante scene visivamente di impatto con una bella OST musicale di sotto fondo.

L'anime di One Piece ritorna in azione dopo mesi di pausa e ovviamente per festeggiare la nuova fase vi è una nuova sigla di apertura .

La sigla di One Piece Egghead Parte 2

Poco sotto potete quindi vedere la sigla di apertura di One Piece. Il video dura circa un minuto e trenta secondi ed è ovviamente completamente in giapponese.

Ricordiamo che la pausa di One Piece è la prima da circa vent'anni. Lo stop momentaneo è arrivato alla fine della prima metà dell'arco narrativo di Egghead e ora l'anime è pronto per la seconda parte.

Questa sigla è un modo per vedere a cosa ha lavorato il team durante questa pausa. La canzone che potete ascoltare è invece chiamata "Angels and Demons" di GRe4N BOYZ.

L'anime proseguirà con l'episodio 1123 per la parte 2 dell'arco narrativo di Egghead. Intitolato "Il mondo trema! La situazione degli ostaggi dei Cappelli di Paglia", il promo dell'episodio lo presenta così: "I Cappelli di Paglia prendono in ostaggio il Dr. Vegapunk e si barricano su Egghead. Una flotta grande come una nazione e l'ammiraglio Kizaru tagliano loro la strada! Il loro piano di fuga sarà un fallimento? Il mondo osserva ogni loro mossa!".

Se vi interessa invece la serie TV di Netflix, l'attore di Zoro di One Piece ha speso qualche parola per dirci come sarà Chopper nella Stagione 2.