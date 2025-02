L'attore di Zoro di One Piece spende qualche parola per dirci come sarà Chopper nella Stagione 2

In attesa di dettagli precisi sull'uscita, una delle star ha deciso di dire qualche parola su uno dei personaggi che saranno introdotti in questa stagione: Chopper .

La serie TV di Netflix One Piece Stagione 1 è stato apprezzato da molti e l'attesa per la seconda stagione si sta rivelando snervante. Per fortuna pian piano arrivano novità riguardo all produzione e pare proprio che l'uscita non sia troppo lontana.

Le parole della star di Zoro su Chopper in One Piece Stagione 2

Parlando con Variety, Mackenyu - che interpreta Roronoa Zoro - ha potuto fare qualche anticipazione sulla seconda stagione di One Piece. Ha detto che la nuova stagione coprirà la parte di trama che arriva fino al debutto di Chopper: "Sto cercando di non spoilerare nulla, ma ci sono un sacco di nuovi personaggi in arrivo. L'arco - lo ha annunciato il creatore di "One Piece", Eiichiro Oda - sarà coperto fino all'arrivo di Chopper".

Mackenyu che interpreta Roronoa Zoro

Mackenyu ha anche parlato dell'incontro col personaggio e di quanto fosse carino: "E ho incontrato Chopper! Era il più carino di tutti! Oh, mio Dio, sono un fan di Chopper. Quindi il solo fatto di poter recitare accanto a lui è pazzesco. È stato qualcosa di speciale da vivere".

Chiaramente Chopper è un personaggio complesso da portare su schermo, per il suo aspetto. Gli altri personaggi sono umani o comunque particolarmente umanoidi, mentre Chopper per la maggior parte del tempo è una piccola renna. Nel manga e nell'anime è semplice da inserire, ma per un live action può essere complesso. Per il momento non abbiamo ancora visto in modo chiaro il suo aspetto, ma tempo fa era stato condiviso un piccolo teaser.