La catena Krispy Kreme ha preso in giro Sony per i problemi al PSN e ha regalato ciambelle ai videogiocatori

Il PlayStation Network è andato offline per tante ore nella giornata di ieri e in tanti non hanno saputo come riempire le proprie ore. Alcuni però hanno potuto riempire lo stomaco, senza nemmeno spendere soldi. Una catena americana specializzata in ciambelle - la nota Krispy Kreme - ha infatti deciso di regalare per un breve periodo di tempo una ciambella.

Il tweet di Krispy Kreme che prende in giro Sony e il PSN

Come potete vedere qui sott, Krispy Kreme ha scritto tramite Twitter: "Chiamata per tutti i gamer: questa stagione da gioco [ndr, in inglese è "play station"] funziona ancora. Ottenete una Original Glazed Doughnut gratuita oggi tra le 17 e 19, perché una dolce ricompensa non ha bisogno di un server". Il tweet include anche l'emoticon di un controller e i tag "videogiochi", "network", "PSN" e "ciambellagratis".

Ovviamente si tratta di un modo per farsi pubblicità, ma ci dà l'idea di quanto sia stato grave per i videogiocatori quanto accaduto con il PSN di PlayStation. Il tutto è diventato abbastanza virale da fare in modo che persino una compagnia che non ha alcun legame con i videogiochi vedesse la possibilità di ottenere un po' di attenzione, scherzando sul tutto.

Il tweet ha ottenuto - fino al momento della scrittura - oltre 391.000 visualizzazioni. Considerate che di norma i tweet dell'account di Krispy Kreme faticano a superare le 10.000 - 15.000 visualizzazioni. Chiaramente l'obiettivo dei social media manager della compagnia è stato raggiunto.

Parlando qualcosa di più serio, anche Capcom ha deciso di venire incontro ai giocatori che non hanno potuto provare la beta di Monster Hunter Wilds a causa del disservizio del PSN.