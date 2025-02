Monster Hunter Wilds aumenterà il tempo di disponibilità della beta, dopo i problemi del PSN

Come tutti sapranno, per circa una giornata il PlayStation Network di Sony è stato inaccessibile, con disservizi per tutti quei videogiochi che richiedono una connessione ai server per poter funzionare. Un esempio è la versione di prova online di Monster Hunter Wilds, il GDR d'azione di Capcom previsto per fine mese.

Per molti giocatori era l'occasione perfetta per capire se il titolo sia adatto a loro, ma i problemi del PSN hanno reso impossibile giocare per tante ore di fila. Per questo motivo Capcom ha deciso di allungare la versione di prova.