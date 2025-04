È stato svelato quanti soldi ha speso Sony PlayStation per le acquisizioni negli ultimi anni

La riposta arriva da Eric McCall, il Director of Strategy and Portfolio di PlayStation Studio .

In questi anni Microsoft ha fatto grandi investimenti a livello videoludico, acquisendo tanti team, dai più piccoli Ninja Theory e Obsidian, ai mastodontici Activision Blizzard. Solo con quest'ultima operazione ha investito ben 69 miliardi di dollari. La sua rivale, Sony PlayStation , invece quanto ha investito?

La cifra investita da Sony negli ultimi anni sulle acquisizioni di PlayStation

McCall, tramite il proprio profilo LinkedIn, ha condiviso una cifra molto precisa riguardo agli investimenti fatti da Sony negli ultimi quattro anni.

Secondo McCall, Sony ha speso circa 4 miliardi di dollari per le acquisizioni. Precisamente, parla di 9 acquisizioni totali. Ovviamente non è detto che questa cifra sia precisissima, ma parliamo comunque di un membro di Sony che è parte dell'azienda da oltre 11 anni: è una delle migliori fonti che possiamo avere.

Va anche detto "9 acquisizioni" è un numero specifico che non pare combaciare con i team effettivamente acquisiti da Sony negli ultimi 4 anni, soprattutto se consideriamo le compagnie comprate non direttamente legate ai videogiochi. In ogni caso, tra i nomi calcolati da McCall dovrebbero esserci buona parte dei seguenti team:

Housemarque

Bluepoint Games

Nixxes Software

Firesprite

Firewalk Studios

Fabrik Games (comprata e integrata da Firesprite, ma sotto l'egida di Sony)

Valkyrie Entertainment

Haven Studios

Neon Koi (precedentemente noto come Savage Game Studios)

Bungie

Notiamo poi che Bungie da sola è costata 3,6 miliardi di dollari, quindi il grosso dei quattro miliardi è andato in tale direzione. PlayStation ha anche investito in team come iSIZE, Audeze, Repeat.gg e non solo.

Infine, in precedenza si è parlato di come Sony abbia definito un budget di 11,5 miliardi di dollari per future acquisizioni, quindi è possibile che nel corso dei prossimi anni la cifra reale investita cresca ancora.