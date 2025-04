Il PlayStation Store di Sony ha rimosso una limitazione fastidiosa, senza dirlo a nessuno

Una delle funzioni più diffuse nei negozi digitali è la " Lista dei desideri ". Può avere altri nomi, ma è sempre un comodo strumento per salvare i prodotti che ci interessano, così da ritrovarli facilmente e vedere in pochi attimi se ci sono degli sconti o qualche novità ad essi associate.

Le novità della Lista dei desideri del PS Store

Secondo alcune segnalazioni in rete, ad esempio tramite ResetEra, pare che Sony abbia rimosso il limite dei 100 giochi massimi per la Lista dei desideri del PlayStation Store.

Qual è il nuovo limite? Non è chiaro. Un utente afferma ad esempio di aver inserito un totale di 188 giochi al momento. Crediamo che vi sia comunque un limite massimo di titoli che possono essere aggiunti, ma in ogni caso già così pare che vi sia il doppio dello spazio disponibile.

Ovviamente potreste chiedervi come sia possibile che qualcuno si salvi più di 100 giochi nella Lista dei desideri. Prima di tutto, non c'è nulla di male nel seguire in modo chiaro l'andamento di prezzo di tanti giochi, soprattutto considerando che molti titoli AAA dispongono di più versioni, facilmente almeno tre, quindi la cifra sale velocemente in questi casi.

Il logo di PS Store

Inoltre, alcuni utenti usano la Lista dei desideri in modo alternativo, ovvero come metodo per segnarsi i giochi che fanno parte di PS Plus Extra e Premium che si ha intenzione di giocare, così da non dover ogni singola volta andare a cercarli nel lungo catalogo del servizio.

Se volete diminuire la lunghezza della vostra Lista dei desideri, ricordate di sfruttare le ricariche del portafogli PS Store in offerta proprio in tempo per gli Sconti di primavera di Sony.