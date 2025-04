Pikachu è con il popolo nelle proteste negli USA: vorrà un prezzo più basso per Switch 2 o forse altro ancora?

Non possiamo certo dire che sia questo il motivo per cui Pikachu abbia deciso di andare a protestare contro Trump ed Elon Musk a Washington D.C., ma forse è parte dei problemi.

La situazione negli USA non è semplice, per usare un eufemismo, sotto molteplici punti di visti. Anche troppi punti di vista. Parlando però solo del mercato videoludico, le tariffe di Trump sembrano mettere a rischio i prezzi dei videogiochi e delle console. Considerando poi che a breve termine è in arrivo Nintendo Switch 2 , in molti negli Stati Uniti d'America non sono ottimisti sul proprio hobby.

Il video di Pikachu in mezzo alle proteste

Battute a parte, vi segnaliamo un breve video che sta diventando virale su Reddit, nel quale viene mostrata una persona con un costume da Pikachu che protesta insieme a moltissime altri manifestanti a Washington D.C.

Come potete vedere qui sotto, non si vede molto, essendo solo un video da nove secondi, ma è comunque curioso che una persona abbia deciso di andare a protestare con un intero costume da Pikachu. Certamente non è comodissimo per muoversi e per correre, in caso ce ne sia bisogno.

Non è inoltre la prima volta che un Pikachu è stato visto a una protesta di recente. Ricordiamo infatti che in Turchia una persona vestita da topo giallo di Nintendo è stata vista scappare dalla polizia.

Non crediamo che Nintendo sia felice che un personaggio legato alla sua azienda venga associato a delle proteste, ma non può farci molto in questo caso. Già Luigi e Breloom sono stati al centro della cronaca per il caso di Luigi Mangione.