Avvistato un Pikachu tra le proteste di piazza in Turchia, mentre scappa dalle cariche della polizia

Forse il momento più strano catturato in video in questi giorni tra le drammatiche immagini delle proteste di piazza in Turchia è quello di un Pikachu che fugge veloce dalle cariche delle forze dell'ordine, in mezzo al caos di Istanbul.

Proprio durante uno dei momenti di repressione violenta delle manifestazioni in corso presso la capitale turca è spuntato fuori anche un Pikachu selvaggio, a quanto pare: come risulta visibile dal video riportato qui sotto, uno dei manifestanti si è presentato per le strade con un complesso costume da creatura protagonista dei Pokémon.

Al di là della bizzarria nella scelta, a rendere la scena ancora più surreale è il fatto che sia stato ripreso a correre veloce nella fuga generale dei manifestanti per sfuggire alle cariche e agli arresti, in una scena che è diventata virale in questi ultimi giorni.